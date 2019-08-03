الداخلية: هذه تعليمات وإرشادات تصاريح #الحج

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت وزارة الداخلية إرشادات وتعليمات إصدار تصاريح دخول المواطنين والمقيمين إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وتقضي أنظمة وتعليمات الحج بالتالي:

1- توفر تصريح بالحج لدخول المحرمين من المواطنين والمقيمين إلى مكة.

2- توفر تصريح بالعمل لدخول المقيمين غير المحرمين إلى مكة.

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3- حظر نقل الحجاج غير النظاميين.

4- إبراز تصاريح الحج والعمل لرجال الأمن.

5- إعادة المحرمين من المواطنين والمقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالحج من حيث أتوا.

6 – إعادة المقيمين الذين لم يحصلوا على تصاريح بالعمل بمكة.