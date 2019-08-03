الغذاء_والدواء توضح الفترات الأمثل لحفظ حليب الأم‎

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت الهيئة العامة للغذاء نصائح للأم المرضع عن طرق استخدام مضخة سحب حليب الثدي، وكيفية حفظه ليقدم لاحقاً للطفل في فترات غياب الأم عن المنزل.

وجاءت نصائح الهيئة بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يمتد من الأول من أغسطس وحتى السابع منه، مبينة أنه بعد إتمام عملية سحب الحليب يجب وضعه في عبوات صغيرة نظيفة ومحكمة الإغلاق، وتدوين تاريخ السحب عليها.

وأوضحت أن فترات حفظ حليب الأم تختلف حسب نوع ومكان الحفظ، حيث إن فترة الحفظ في درجة حرارة الغرفة (25 درجة) تتراوح بين 3-4 ساعات، وفي الثلاجة بين 5-8 أيام، أما في الفريزر فتتراوح بين 3-6 أشهر.