الدوكالي منبع المواهب والنجوم

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – سلمان العوفي : سُميت بهذا الاسم انتساب للاعب السابق ومدرب المنتخب السعودي حالياً عبدالوهاب الحربي . تأسست عام 2010 بقيادة الكابتن والمستشار الفني بالنادي الاهلي، عبدالله حسن الحكمي

حصلت الاكاديميه على بطولات عديده مايقارب ٢٥ بطوله

من اهم هذه البطولات : بطولة فاير بول في جده عام ٢٠١٢ وكانت اول اكاديمية على مستوى المدينه تحقق لقب خارج المدينة وفي مدينة جده بالتحديد وشاركت في بطولة النادي الاهلي عام ٢٠١٣ وحققت اللقب

وحاز مستوى الاكاديميه على سمعه كبيره لدى الانديه وبعد ذلك اصبحت الاكاديميه مطلب للانديه مثل الاهلي والاتحاد والشباب والهلال والنصر فجميعهم لعبوا مباريات ضد الدوكالي وانتهت بنتايج ايجابيه ومستوى مشرف واخرجت للانديه العديد من المواهب الكرويه في المملكه وفي خارجها كالبرتغال وفرنسا.

وفيه هذه السنه ٢٠١٩ شاركت في ١١ بطولة على مستوى المدينه وحققت ٩ القاب منها وقريباً استعداد للموسم القادم ستلعب مباراة تحضيريه ضد نادي التعاون بالقصيم ونطلب المولى التوفيق والسداد.

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