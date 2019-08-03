تونس تشهد حدثا لأول مرة أثناء انتخابات الرئاسة

وأكدت قناة "التلفزة الوطنية"، على موقعها الرسمي، أن "هذه المناظرات ستبث من الثاني حتى السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن حلقات مباشرة تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج"، وسيتناظر فيها جميع المرشحين حول برامجهم الانتخابية.
وذكرت القناة، أنها "ستحافظ من خلال برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية على طبيعتها كمرفق عمومي لكل التونسيين".
وجاء ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في تونس في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في الـ25 من يوليو/تموز المنصرم.
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