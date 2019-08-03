اخبار الخليج

تحديد عطلة عيد الأضحى في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بدءا من صباح يوم الأحد 11 آب/ أغسطس ولغاية يوم الخميس 15 آب/ أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نقلت وكالة "سانا".

ووفقا للبلاغ فتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد عطلة عيد الأضحى في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا