تحديد عطلة عيد الأضحى في سوريا

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بدءا من صباح يوم الأحد 11 آب/ أغسطس ولغاية يوم الخميس 15 آب/ أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نقلت وكالة "سانا".

ووفقا للبلاغ فتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.