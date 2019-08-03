في ذكرى الإبادة.. الرئيس العراقي يدعو لمعرفة مصير المختطفين الإيزيديين

وقال الرئيس العراقي، في بيان صحفي نشره موقع الرئاسة بمناسبة الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين، إن "المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش ضدهم صفحة مؤلمة وحزينة عبرت عن النهج والفكر الإجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية".

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وأضاف "ننتظر من رئاسة وأعضاء مجلس النواب الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي أرسل منذ 28 مارس 2019، بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وإنصافهن وتعويضهن ماديا ومعنويا".

وتابع "تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة الإيزيديين على أيدي عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، التي تعد من أسوء الجرائم في تاريخ الانسانية، حيث تعرض أبناء شعبنا من الديانة الإيزيدية إلى استباحة وقتل، واختطاف جماعي، وسبي للنساء وبيعهنّ في سوق النخاسة، والتهجير والنزوح الاجباري طلباً للسلم والأمان".

وأضاف "نستذكر اليوم صفحة حزينة ومؤلمة، ومجزرة تقشعر لها الأبدان، وتهتز لها الضمائر الحية، جريمة بشعة لم تفرق بين رجل وامرأة، صغيرا وكبيرا، حيث عبرت بوضوح عن النهج و الفكر الإجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته في سفك المزيد من الدماء، وإدخال الرعب والخوف في نفوس المدنيين الأبرياء".