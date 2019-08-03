شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر : إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست (جنوب).
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم السبت إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة".
وأوضحت الوزارة أن الإرهابي اسمه شريف علي، وكنيته "أبو محمد" وأنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. وكان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وثلاثة خزن ذخيرة مملوءة وقنبلتين يدويتين.
وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تؤكد فعالية الجهود التي تعتمدها القيادة العليا للجيش بهدف القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل الأراضي الجزائرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر : إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.