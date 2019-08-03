شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول وثيقة دستورية في السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت جامعة الدول العربية، بالإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية، تمهيدًا لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين.
وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، ان الأمانة العامة للجامعة العربية، افادات في بيان رسمي لها اليوم بأن التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يُطلِق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في البلاد.
وأشار البيان إلى أن جامعة الدول العربية جددت التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.
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