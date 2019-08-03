شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لبغداد غدا للمشاركة باجتماع ثلاثى يضم مصر والأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثى لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات صحفية له أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مُناقشات للوزراء الثلاثة حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة فى مختلف المجالات بما يُسهم فى تحقيق آمال شعوبهم فى التنمية والازدهار، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التى عُقدت فى القاهرة فى مارس الماضى، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم فى شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.