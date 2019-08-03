شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية الانتقالية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية الذي تم الإعلان عنه - فجر اليوم السبت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بجمهورية السودان.

واعتبر السلمي الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار.

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وعبر رئيس البرلمان العربي، عن تثمينه العالي لكافة الجهود التي بُذلت من كافة الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري المهم على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جمهورية السودان، مُشيداً بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق.

وقدم الشكر والتقدير لمبعوث الاتحاد الإفريقي لجمهورية السودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق.

وأكد السلمي، على وقوف البرلمان العربي مع جمهورية السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ودعمه ومساندته للحوار السياسي، داعياً الأطراف السودانية كافة من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية، بدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.