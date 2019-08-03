خطوات سهلة للحظر على سناب شات

يتعامل بعض المستخدمين مع رسائل غير مرغوب فيها من شخص ما، كما يريد البعض حظر رؤية مشاركاته ومنشوراته على بعض المنصات.

في تطبيق سناب شات Snapchat، يمكن حظر الأشخاص بطريقة سهلة للغاية حتى لا يتم التواصل معهم مجددا.

إليك في ثمان خطوات سهلة كل ما تحتاج إلى معرفته حول حظر الأشخاص في تطبيق سناب شات:

كيف تحظر شخصا في سناب شات؟

1- افتح تطبيق سناب شات.

2- اسحب الشاشة إلى اليمين لفتح صفحة الأصدقاء.

3- حدد الشخص الذي تريد حظره واضغط بشكل مطول على اسمه.

4- ثم حدد المزيد.

5- اختر حظر.

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إذا كان الشخص الذي تريد حظره غير مدرج في قائمة الأصدقاء لديك، فابحث عنه عن طريق النقر على خيار البحث في صفحة الأصدقاء في الجزء العلوي من الشاشة، واكتب اسم المستخدم، وبمجرد العثور عليه قم بالخطوات السابقة نفسها.

ماذا يحدث عند حظر شخص ما على سناب شات؟

عندما تحظر شخصا على سناب شات، فلن يكون بإمكانه إلقاء نظرة على القصص التي تنشرها، ولن يتمكنوا أيضًا من إرسال لقطات أو محادثات.

كيف ترفع الحظر عن مستخدم في سناب شات؟

إذا كنت ترغب في إلغاء حظر شخص ما لأي سبب لاحقا، فستتمكن من القيام بذلك من خلال إعدادات سناب شات.

1- اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على أيقونة على شكل دائرة في أعلى اليمين.

2- بمجرد الدخول في الإعدادات الخاصة بك، اذهب إلى خيار "محظور" في أسفل الشاشة، وستجد جميع الأشخاص الذين حظرتهم في هذه القائمة.

3- اضغط على "X" بجانب اسم المستخدم الذي تريد إلغاء حظره.