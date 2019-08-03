مسؤول دولي: إكسبو 2020 دبي عمل عملاق واستثنائي

أكد ستين كريستنسن، رئيس المكتب الدولي للمعارض أن دبي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي سيجعل منها مركزا عالميا ومحط أنظار كل دول العالم في العام المقبل، حين تحتضن معرض إكسبو 2020.

وقال "كريستنسن": "إن معرض إكسبو 2020 في دبي سيكون استثنائيا وكبيرا بكل المقاييس، لأن العمل يتعلق بعمل عملاق ومهني".

وأضاف "لقد تابعت شخصيا منذ أن توليت رئاسة المكتب الدولي للمعارض الأشغال الجارية مرحلة مرحلة ولحظة بلحظة، ويمكن أن أقول إن كل شيء كان في المستوى ويسير وفق الأجندة الزمنية المرسومة له، لذلك نحن مطمئنون ولم تواجهنا أي مشكلة مع أصدقائنا الإماراتيين في كل المراحل التي تابعناها معهم خلال التحضيرات والاستعدادات والأشغال والمشاريع الكبيرة".

وأوضح "دبي أبدعت بأفكارها الخاصة ورؤاها في الانفتاح والاستماع والتطوير في تطبيق كل الخطة التي تم الالتزام بها، وبالنظر إلى الاستعدادات الواسعة الجارية على قدم وساق لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمارات الضخمة التي يقومون بها.

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وأضاف "المؤكد أن دبي تسير على طريق سيفضي إلى نجاح باهر لواحدة من أهم دورات إكسبو في العالم".

وتعكف دبي حالياً على تطوير منظومة نقل متطورة من خلال عدد من المشاريع المساهمة في تقديم تجربة استثنائية وفريدة من نوعها لأكثر من 25 مليون زائر متوقع لإكسبو 2020 العام المقبل.

وتم تصميم موقع إكسبو 2020 دبي ليسع 300 ألف زائر في آن واحد، مع توفير مرافق ضيافة تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى، والتي ستقدم أشهى الأطعمة والمشروبات من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاستعداد لاستضافة أي زيادة متوقعة في أعداد الزوار، من خلال خطة مرنة تسمح بتقديم تجربة متميزة للزوار.

وتقام فعاليات إكسبو 2020 دبي في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021، وهي أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من معارض إكسبو الدولية.