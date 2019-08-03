فرق الإطفاء الأمريكية تنهي معاناة راكون عالق في بالوعة

أنقذت فرق الإطفاء الأمريكية "راكون" عَلِق رأسه في شباك بالوعة لساعات عدّة في مدينة نيوتون قرب بوسطن في ولاية ماساتشوستس.
وغرَّدت فرق الإطفاء قائلة: "تمكنا من إنقاذ الراكون العالق بمساعدة مركز (والتام أنيمل كونترول) لقد كان عالقاً منذ فترة لكن يسعدنا أن نعلن أنَّه حر".
وذكرت وسائل إعلام محليّة أنَّ عناصر الإنقاذ وصلوا إلى المكان بعد بلاغ من راكب دراجة هوائية، وكان الحيوان متدلياً بعدما عَلِق رأسه بين القضبان التي حاول التمسك بها بقوائمه.
وأوضح المسؤول في فرق الإطفاء في نيوتون مايكل بيانكي: "حاولنا سحب رأسه من سياج فتحة البالوعة مستخدمين الصابون والماء".
ولجأ فريق الإنقاذ بعد ذلك إلى مركز للعناية بالحيوانات في "والتام" الذي أرسل طبيباً بيطرياً حقن الحيوان بمهدئ وتمكنوا بعد ذلك من إخراج رأسه ووضع حد لمعاناته، واستمرت العملية ساعتين.
وأضافت فرق الإطفاء في تغريدة: "نحن مستعدون دائماً لمساعدة رفاقنا الحيوانات، كانت عملية هائلة، نحن ننقذ المواطنين مهما كان حجمهم".
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