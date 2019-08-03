قتلى إثر انفجار في مطار الشعيرات بسوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) "ارتقاء عدد من الشهداء جراء انفجار في مطار الشعيرات بسبب خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية".
ويعتبر مطار الشعيرات من أكبر المطارات العسكرية في سوريا ويقع في ريف حمص الغربي.
يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.
وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (الإرهابيان المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
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