الزمالك المصري يحاول خطف حمدي.. والأهلي يكشف حقيقة تمرد زكريا

وقال مصدر داخل الأهلي: "أحمد حمدي أبلغ إدارة الأهلي برفض استمراره في صفوف الفريق، كما رفض تجديد تعاقده وطلب الرحيل بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية". وذلك بحسب شبكة "إرم نيوز".

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وأضاف المصدر:

حمدي أكد لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، أن فرصته مع الفريق شبه معدومة؛ في ظل وجود صالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، كما أنه يرفض مبدأ الإعارة مرة أخرى، ويتمسك بالرحيل بشكل نهائي.

وتابع: "الزمالك فتح خط مفاوضات مع اللاعب، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير/كانون الثاني المقبل، في حالة رحيله عن الأهلي حاليًا لأي نادٍ خارج مصر".

وأردف المصدر:

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حمدي لم يعط أي قرار لنادي الزمالك، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة احتراف في أوروبا، تعويضًا عن فشل احترافه في الدوري الإيطالي؛ بعد رفض الأهلي العرض الذي تلقاه من بارما في عهد حسام البدري، كمدير فني للفريق.

ومن جانب آخر، نفى النادي الأهلي ما تردد بشأن تمرد مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق؛ بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية، بناء على قرار مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي:

مؤمن زكريا لم يبدِ أي اعتراض على عدم قيده في القائمة الأفريقية؛ لأن الجهاز الفني أبلغه أنه يحتاج فترة حتى يعود لمستواه الفني، بسبب غيابه عن المباريات منذ فترة طويلة، وهناك وعد بقيده في يناير حال تقديمه مستوى مميزًا في المباريات المحلية.