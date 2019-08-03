وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، إن "اللجنة الأمنية تنفي ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض معسكر العراق الجديد قرب ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) إلى قصف"، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".
وأضاف الحسيني، أن "الوضع هادئ ومستقر وما يروج له هي أكاذيب فيسبوكية". ويعد معسكر العراق الجديد، واسمه القديم معسكر أشرف، مقرا رئيسيا لقوات الحشد الشعبي في محافظة ديالى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن "إسرائيل نفذت قصفا على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه قوات الحشد الشعبي".
وكانت تقارير إعلامي نقلت عن مصدر أمني عراقي، أن "انفجارا وقع قبل يومين في معسكر أشرف، بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن لم يطل أي قصف المعسكر".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... اللجنة الأمنية في ديالي تحسم الجدل حول قصف "مقر الحشد الشعبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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