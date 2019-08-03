شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى فى انفجار بمطار الشعيرات السورى بسبب خطأ فنى خلال نقل الذخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عددا من الجنود قتلوا فى انفجار وقع فى مطار الشعيرات وسط سوريا، بسبب خطأ فنى خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

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