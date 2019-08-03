شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مرشحة الاتحاد الأوربى لرئاسة صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختار الاتحاد الأوروبي رسميا الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا للترشح لشغل منصب منصب مدير صندوق النقد الدولي خلفا للفرنسية كريستين لاجارد التي تنحت عن المنصب بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. ضمت قائمة المرشحين الأولية 12 مرشحا، غير أن ثلاثة منهم انسحبوا قبل التصويت.

يأتى اختيار كريستالينا وفق قواعد شغل هذا المنصب حيث جرت العادة أن تشغل شخصية أوروبية منصب مدير صندوق النقد الدولي بينما تتولى شخصية أمريكية رئاسة البنك الدولي، وفي حالة فوز كريستالينا ستكون هي المرأة الثانية التي تشغل هذا المنصب الرفيع ، فمن هى كريستالينا ؟

وإليك أبرز 10 معلومات عن مرشحة الاتحاد الأوروبى:

ـ كريستالينا بلغارية الأصل وتشغل منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي، منذ عام 2017.





ـ تخلت بشكل مؤقت مؤقتاً عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.

ـ حصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاماً على تأييد من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، أمام المرشح الهولندي يروين ديسلبلوم.





ـ قالت كريستالينا "شرف لي أن أُختار مرشحة لدور المدير الإداري لصندوق النقد الدولي".

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ـ شغلت كريستالينا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة شؤون الموازنة والإدارة بين عامي 2014 و2016 .

ـ في عام 2016، كانت مرشحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها خسرت أمام البرتغالي، أنطونيو جوتيريش.





ـ تم ترشيحها هذا العام لتكون رئيسة محتملة للمفوضية الأوروبية، لكن في النهاية ذهب المنصب للألمانية أورزولا فون دير لاين.

ـ حازت على سمعة جيدة كمدافعة عن المساواة بين الجنسين، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، ودورها البارز في الحرب العالمية ضد تغير المناخ" في عام 2014.





ـ من تصريحاتها الشهيرة عن مصر أن المرأة المصرية ذكية وقادرة على مقاومة الفقر.

ـ أصدرت كريستالينا أكثر من 100 مطبوع حول قضايا السياسة البيئية والاقتصادية باسمها.