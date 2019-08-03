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السعودية تحرر 81 إفريقيا من قبضة عصابة للاتجار بالبشر في اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت القوات السعودية في اليمن81،  إفريقيا في سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة،موضحه: "الحوثيين كانوا يحتجزونهم ويسخرونهم في حفر الأنفاق والقتال إلى جانبهم".

وحسبما نشر موقع روسيا اليوم ،ان مصدر رسمى فى قوات التحالف العربى فى اليمن قال:"الحوثيين كانوا يحتجزون بين أسراهم الأفارقة 20 امرأة وطفلين في قبو بسوق آل ثابت، ويجبرونهم على القتال إلى جانبهم، وأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة".

وأشار إلى أن عملية التحرير رافقتها حملة إغاثة عاجلة أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبيّن المصدر، أنه تم نقلهم إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل لهم، مؤكدا أن "معظمهم يعانون من الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية".

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