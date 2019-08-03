شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن برنامج التدريب الحرفى لـ200 يمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت المملكة العربية السعودية ـ عبر ذراعها للعمل الإنسانى مركز الملك سلمان للإغاثة ـ بمحافظة تعز باليمن برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والذي تستفيد منه 200 امرأة معيلة فى مديريات صالة والمظفر والقاهرة والمواسط.

وقع اتفاق تنفيذ البرنامج الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية و الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس جمعية BCFHD الجهة المنفذة للبرنامج بمحافظة تعز.

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أشاد الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس جمعية BCFHD في كلمته عن الجمعية بدور مركز المملكة العربية السعودية فى اليمن والبصمات المتميزة لها في عدة دول عربية وإسلامية، وأشار أن عدد النساء اللواتي تتحقق فيهن معايير البرنامج في المديريات المستهدفة يزيد عن 25 ألف امرأة .

وأضاف الدكتور شمسان: نأمل من مركز الملك سلمان وجميع المنظمات العاملة في المجال الانساني تكثيف جهودهم في مجالات دعم التنمية والتمكين والتحول من نظام الاغاثة العاجلة الى نظام البناء والتنمية وهذا ما يسعى اليه برنامج التمكين الحرفي الذي ندشنه اليوم بتمويل مركز الملك سلمان.

ونوه رئيس جمعية BCFHD الى ان تعز شهدت خلال الاحداث الاخيرة مقتل اكثر من 6000 شخص وهو ما خلف اكثر من 35 الف يتيم بحسب قاعدة بيانات موثقة، كما ان جامعة تعز تشهد تخرج قرابة 20 الف طالبة سنويا، وهو ما يستدعي تظافر كافة الجهود لتبني ودعم ورعاية مشاريع تنموية مستدامة تساعد أبناء المحافظة على تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم.