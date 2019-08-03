شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كردستان يعتبر 3 أغسطس من كل عام يوم إبادة جماعية بحق الإيزيديين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، على اعتبار الثالث من أغسطس من كل عام يوم "إبادة جماعية" بحق الأيزيديين.
وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية، أن 87 عضوا من أصل 111 فى برلمان إقليم كردستان صوتوا على اعتبار الثالث من شهر أغسطس من كل عام يوما لذكرى "الإبادة الجماعية" بحق الإيزيديين.
يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابى اجتاح مدينة سنجار شمال العراق فى 3 أغسطس 2014 وارتكب فيها واحدة من أسوأ المجازر وسيطر التنظيم على المدينة فى 4 أغسطس من ذات العام وقتل عددا كبيرا من الإيزيديين، كما قام بسبى عدد من النساء.
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