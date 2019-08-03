شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 821.792 حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى عدد الحجاج، الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى يوم أمس 821.792 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التى تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت الإحصائية أن 654.617 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، فى حين بلغ عدد الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة حتى يوم أمس 167.130 حاجاً.