العراق.. انتشال رفات 170 ضحية من مقبرة جماعية بمحافظة المثنى

العراق/علي جواد/الخليج 365

قال مصدر عسكري عراقي، السبت، إن الفرق المختصة انتشلت رفات 170 ضحية من مقبرة جماعية عثر عليها مؤخرا في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال الملازم اول حاكم الاسدي ضمن قيادة عمليات الرافدين للاناضول، إن "الفرق المشتركة من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية انتشلت رفات 170 ضحية عثر عليهم في مقبرة جماعية في بادية محافظة المثنى جنوبي البلاد".

وأوضح الاسدي أن "الضحايا أعدموا أبان النظام الأسبق في ثمانينيات القرن الماضي"، مشيرا الى ان "رفات الجثث ارسل الى دائرة الطب العدلي لاجراء فحص مقارنة الحمض النووي مع اقارب الضحايا للتعرف عليهم".

وعلى مدى السنوات الماضية منذ أسقاط الولايات المتحدة الأمريكية نظام صدام حسين عام 2003، عثرت السلطات العراقية على العشرات من المقابر الجماعية التي تعود الى معارضين أعدموا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.