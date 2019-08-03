الحوثيون يعلنون استهداف معسكر سعودي بصاروخ باليستي

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، سقوط عشرات القتلى والجرحى بصاروخ باليستي أطلقته على معسكر سعودي قبالة محافظة نجران، جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحي سريع، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر سريع أن القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدرF" على معسكر مستحدث للجيش السعودي، قبالة نجران.

وتحدث المصدر عن أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف الجانب السعودي، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران"، وفق تعبيره.

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وتابع: "الضربة الصاروخية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعات الجيش السعودي"، مشيرا أنها عملية استباقية كون قوى التحالف العربي كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقعنا بالحدود، حسب قوله.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من قبل الجانب السعودي أو التحالف العربي حول الأمر.

ومؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.