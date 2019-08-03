مذكرة تفاهم بين #المملكة و #الإمارات لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل #الإرهاب

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صحيفة الخليج الالكترونية
وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء بالإمارات، جمع العميد عتيبي بن خضر المالكي مدير الإدارة العامة للتحريات المالية والوفد المرافق له، مع مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من المسؤولين الإماراتيين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين، وتوفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات خاصة تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
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