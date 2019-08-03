- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تضمنت التعديلات الجديدة التي أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جدول مخالفات نظام العمل، فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على صاحب العمل في حال تقدمه ببلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب أحد عمال منشأته.
وشملت التعديلات رفع غرامة احتفاظ صاحب العمل بجواز أو إقامة أو بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالعامل أو أفراد أسرته، من 2000 ريال إلى 5000 ريال، وفرض 1000 ريال عند تشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
ومن التعديلات فرض غرامة 10 آلاف ريال على صاحب العمل في حال تشغيل النساء بعد الوضع خلال الستة أسابيع التالية، وتتعدد الغرامة بتعدد العاملات.
إضافة إلى فرض غرامة 5 آلاف ريال في حال عدم توفير صاحب العمل مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في كافة الأنشطة التي فيها استقبال عملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألف ريال غرامة لصاحب العمل حال تقديمه بلاغاً كيدياً عن تغيب أحد عمال منشأته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.