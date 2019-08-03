صحيفة الخليج الإلكترونية بإشراف مباشر من مدير شؤون إدارة المراكز بالصحة العامة بمكة المكرمة الدكتور خالد بن شعف محمد المالكي، ومن منطلق التعاون بين المراكز الصحية شارك مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط الشرايع 7 ومركز الزيماء في فعاليات حج بصحة وذلك باستقبال الحجاج القادمين الى مكة المكرمة عن طريق الطائف بمركز الضبط الامني بسبوحة لتوعيتهم عن أهمية الاشتراطات الصحية لحج صحي أمن من خلال المطويات التثقيفيه وتقديم الهدايا التذكارية .

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كانت هذه تفاصيل خبر المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة تستقبل الحجاج وتقدم لهم مطويات تثقيفية وهدايا التذكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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