بتكلفة 11 ألف ريال.. توقعات بوصول أولى دفعات العمالة المنزلية الإثيوبية هذا الشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بمكاتب الاستقدام، بأن التوقعات تشير إلى وصول أولى دفعات العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة منتصف أو أواخر أغسطس الجاري، وذلك بعد إعلان سفارة المملكة بأديس أبابا البدء في منح التأشيرات بداية من 29 يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر أن الطلبات للعمالة المنزلية الإثيوبية كبيرة، مسببة ذلك بسهولة إنهاء الإجراءات وسرعة وصولها بالمقارنة مع بعض التعقيدات في بعض الدول، فضلاً عن انخفاض التكلفة.

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وبينت وفقا لـ”الرياض” أن تكلفة الاستقدام تتراوح بين 9 – 11 ألف ريال، لافتة إلى أن العمل بسفارة المملكة يشهد إنجازا كبيرا للمعاملات لا يتجاوز 24 ساعة في الغالب.

وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام تستقبل التأشيرات القديمة التي يمتلكها بعض المواطنين منذ فترة والتي تبلغ مدتها 24 شهراً، مشيرة إلى وجود حالة غضب من الرسوم الإضافية التي تتقاضاها السفارة الإثيوبية مقابل توثيق العقود حيث تتقاضى 313 ريالاً عن العقد الواحد.

وكانت سفارة المملكة أعلنت البدء في منح التأشيرات، لافتة إلى أن العمل سيتم عبر نظام “مساند” فقط، والذي تم الاتفاق على العمل به بين البلدين لتسهيل منح التأشيرات تحت إشراف الجهات المعنية.