أمير عسير يطلع على الخطة التنفيذية لمدرسة قيادة السيارات النسائية بعسير

الخليج - حسن القبيسي

اطلع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على خطة تنفيذ مدرسة تعليم قيادة السيارات للنساء بمنطقة عسير، والذي سيتم تنفيذه من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، والتي تم إسناد المشروع لها من قبل الإدارة العامة للمرور تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتمكين المرأة من القيادة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان وفريق العمل المرافق له والذي أطلعه على خطة التنفيذ، حيث سيتم إنشاء المشروع على أرض مساحتها ٧٠ ألف متر مربع، تقع على طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط؛ وستتولى الشركة تنفيذ وتشغيل المشروع بمواصفات عالمية، لتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات وفق منهج تدريبي مُتقن، بحيث تتوفر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية وتتضمن (قاعات دراسية، معامل وأجهزة المحاكاة، قاعة السلامة، ومضمار التدريب الميداني).

Advertisements

ومن المتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي للمدرسة في مارس المقبل والتشغيل العمل في شهر أبريل -بإذن الله-، بعد أن يتم استكمال الإنشاء والربط الإلكتروني للخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للمرور، واستيفاء المتطلبات الفنية من تقنيات حديثة وتأهيل وتوطين للوظائف حيث سيتم عقد دورات متقدمة لتأهيل المدربات السعوديات للعمل بالمدرسة وفق أعلى معايير السلامة المرورية العالمية.

وطالب أمير عسير الشركة المنفذة بالالتزام بتنفيذ الخطة والرجوع لسموه في حال وجود أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع؛ وإنجازه في وقته المحدد.

يذكر أنه تم خلال اللقاء طرح عدد من الأفكار التي ستخضع للدراسة بعد افتتاح المدرسة منها إنشاء جناح لتوعية النشئ من خلال التعليم بالترفيه لتعزيز السلامة المرورية وغيرها.