انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان بالدوحة السبت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بدأت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية عقد جولة مباحثات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة

قال مسؤولون إن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت واصفين الجولة بأنها ستكون المرحلة ”الحاسمة“ في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عاما.

وقال مسؤولون كبار على دراية بالمحادثات إن من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف المتحاربة مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلاد.