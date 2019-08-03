شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتية: الحوثيون و"القاعدة" و"داعش" ثلاثى الإرهاب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت صحيفة الاتحاد الإماراتية بالإرهاب فى اليمن، وقالت فى اففتاحيتها، اليوم، السبت، التى جائت تحت عنوان " ثلاثى الارهاب فى اليمن" أن للإرهاب في اليمن ثلاث أذرع، الحوثيون و«القاعدة» و«داعش»، تتناوب في جرائمها بحق الشعب اليمني، بين قصف أو تفجير أو مفخخات، جميعها تنفذ أجندات مدفوعة من الخارج بهدف حصار اليمن وأهله، واستخدام أرضه نقطة تجمع للقتلة والمجرمين الذين يقفون ضد الشرعية والجهود العربية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن الجماعات الإرهابية الثلاثة تنطلق من أساس واحد هو التطرف والقتل وسفك الدماء، لسبب واحد، وهو خلق حالة من عدم الاستقرار لكونها تمثل بيئة خصبة لنمو مثل هذه التنظيمات الكارهة للحياة، والمدعومة والمدفوعة من جهات ودول لإثارة الفتن والطائفية في المجتمعات العربية المختلفة.

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وتابعت الصحيفة الإماراتية، أنه في التوقيت ذاته ينفذ «الحوثيون» و«القاعدة» هجومين إرهابيين في مدينة عدن، وفي اليوم التالي يضرب إرهاب «داعش» في محافظة أبين، والضحايا جلهم ممن اختاروا طريق الحق إلى جانب وطنهم وشعبهم، ورفضوا وجود هؤلاء القتلة بين ظهرانيهم، وسيستمر أقرانهم بالذود عن بلادهم حتى القضاء على هذه العناصر الميليشياوية الإرهابية.

واختتمت أن الحكومة اليمنية، مستمرة وبدعم من قوات التحالف، باستعادة الشرعية وإخراج هذه التنظميات الإرهابية، وما النجاحات العسكرية واتساع حجم المناطق المسيطر عليها من قوة الشرعية، إلا الدليل الأكبر على اقتراب دحر «ثلاثي الإرهاب» بشكل نهائي، وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.