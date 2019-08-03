التحالف العربي: الحوثيون يروجون لانتصارات زائفة

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة "ادعاءات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران" عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على 15 عسكرياً سعودياً في نجران وجيزان (جنوب غرب) المملكة خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء الجمعة "أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال".

وأضاف "لم تحقق (مليشيا الحوثي) أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها".