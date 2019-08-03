"هاما" تطلق سماعة بلوتوث جديدة مقاومة للماء

أطلقت شركة "هاما" الألمانية سماعة الستريو Soundcup-D اللاسلكية الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقاً لفئة الحماية IPX7 حتى عمق واحد متر ولمدة 30 دقيقة.

وتأتي السماعات الجديدة بوزن 745 غراماً، وتوفر للمستخدم صوت ستريو بقدرة 20 وات.

ومن خلال تدوير النصف العلوي والسفلي لسماعة البلوتوث 4.2 فإنه يمكن فصل السماعة إلى وحدة يمنى ويسرى، وتشتمل كل وحدة من السماعة على بطارية خاصة بها.

وتروج الشركة الألمانية لسماعة البلوتوث الجديدة من خلال بطارية الليثيوم أيون بقدرة 3.7 فولت و 1500 مللي أمبير ساعة، وبالتالي تكفي شحنة البطارية لتشغيل السماعة لمدة تصل إلى 6 ساعات، وبعد ذلك يتم إعادة شحن البطارية لمدة ثلاث ساعات.

وتعمل سماعة في نطاق تردد يمتد من 100 هرتز إلى 20 كيلوهرتز مع مقاومة تبلغ 4 أوم، وتتوفر نظير سعر يبلغ 80 يورو.