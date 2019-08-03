كيفية استعمال Threema على الحواسيب المكتبية

أوردت مجلة “t3n” أن تطبيقات التراسل الفوري لم تعد قاصرة على الهواتف الذكية فقط، بل تتوفر للمستخدم حالياً إصدارات ويب من مختلف الخدمات، مثل تطبيق Threema.

وأوضحت مجلة الحاسوب الألمانية أنه يمكن مزامنة إصدار الويب من خدمة Threema مع تطبيق الهواتف الذكية، كما أنه يعتمد على نفس معيار الأمان. ومع ذلك، يتعين على المستخدم التأكد من أنه يستخدم أحدث إصدار من تطبيق Threema على الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو "آي أو إس".

وبعد تحديث التطبيق يمكن استدعاء موقع الويب web.threema.ch بواسطة الحاسوب المكتبي أو جهاز الماك، ويظهر عندئذ كود الاستجابة السريعة، الذي يتعين على المستخدم مسحه ضوئيا بواسطة كاميرا الهاتف الذكي مع تفعيل الخيار Threema Web.

ويتم الوصول إلى هذا الخيار في هواتف أندرويد عن طريق القائمة الجانبية، وعن طريق قائمة الإعدادات في أجهزة أبل الجوالة، وبعد إجراء عملية المسح الضوئي لكود الاستجابة السريعة يمكن تعيين كلمة مرور للجلسة، حتى لا يضطر المستخدم إلى إجراء المسح الضوئي مع كل استخدام.

ومن الأمور، التي يتعين على المستخدم مراعاتها، أنه لا يتم دعم كل برامج التصفح بنفس القدر؛ فعند الرغبة في استعمال تطبيق Threema على هاتف أندرويد، فيمكن استعمال إصدار الويب في برامج كروميوم وغوغل كروم وموزيلا فايرفوكس وأوبرا. وعند استعمال أبل آيفون فإنه يمكن استعمال برنامج أبل سفاري إلى جانب برامج كروميوم وغوغل كروم وموزيلا فايرفوكس.