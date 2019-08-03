شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تعاون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة المعلومات المالية فى الإمارات اليوم السبت عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية فى المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لوكالة وام الامارتية، قام مبارك راشد المنصورى محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزى، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسعادة سيف هادف الشامسى نائب المحافظ، وعلى فيصل باعلوى رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبى بن خضر المالكى، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية فى السعودية والوفد المرافق له.

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وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التى تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولى فى الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقام على فيصل باعلوى والعميد عتيبى بن خضر المالكى بتوقيع مذكرة التفاهم التى تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.