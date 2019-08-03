شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: قرارات العاهل السعودى تعزز دور المرأة فى المجتمع وتساويها بالرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة الرياض السعودية، بالتعديلات التى أجرتها المملكة مؤخرا للسماح للمرأة بالحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "تعزيز دور المرأة" أن الدين الإسلامي أعطى المرأة حقوقاً قلّ نظيرها، إن لم ينعدم، وكلفها واجبات مثلما كلف الرجل دون زيادة أو نقصان، بما يتناسب مع طبيعتها الفسيولوجية، فالمرأة في الدين الإسلامي مكفولة الحقوق في جميع مناحي الحياة، وتاريخنا الإسلامي زاخر بالنماذج المضيئة التي أثرت إيجاباً عبر العصور، وامتد أثرها إلى يومنا الحاضر.

وأضافت: المملكة تخطو خطوات واثقة باتجاه تحديث أنظمتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تشهد المملكة حملة إصلاحات قانونية وتغيّرات ثقافية هى الأكبر فى تاريخها المعاصر فى انطلاقة نحو المستقبل تواكب كل متطلباته التى قطعنا شوطاً طويلاً فى تحقيقها، خاصة فيما يتعلق بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع، سواء ربة منزل أو كعضو فاعل في منظومة العمل في القطاعين العام والخاص.

وختمت الصحيفة: التعديلات التي صدرت جاءت لتعزز دور المرأة فى المجتمع، وتكفل لها حقوقها التى تتساوى فيها مع نظرائها من الرجال فى تحقيق شامل لمبدأ تكافؤ الفرص، فليس من المنطق ألا تأخذ المرأة فرصتها لتحقيق ذاتها كونها امرأة، بل وجب علينا أن نعطيها كامل حقوقها حسب الشريعة الإسلامية وضوابطها، وهذا هو ما فعلته دولتنا من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات.