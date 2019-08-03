“حساب المواطن” يوضح تأثير العمالة المنزلية على الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن، على المعايير التي يتمّ على أساسها دراسة أهلية الأشخاص للحصول على الدعم من البرنامج.

جاء ذلك رداً على سؤال حول منع دعم حساب المواطن عمّن لديه عمالة منزلية على كفالته، وقال حساب خدمة عملاء البرنامج: لا تؤثر العمالة المنزلية على الدعم، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم.