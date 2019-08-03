جنوب أفريقيا تقرر إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول

صحيفة الخليج الالكترونية قررت حكومة جنوب أفريقيا، إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد، وأوضحت سفارة المملكة في جوهانسبرج، أن الحكومة الجنوب أفريقية قررت السماح للمواطنين السعوديين للإقامة في البلاد لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال اعتباراً من يوم الـ 15 من شهر أغسطس الجاري.

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