شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والكويت 48 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدن الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة

السعودية 46 درجة مئوية

يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف. كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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الامارات 40 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئياً إلى صحو ومغبر أحياناً على بعض المناطق، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية وبسرعة من 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفاً إلى متوسط.

الكويت 48 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية وليلا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .