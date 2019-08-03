لبنان يمنع دخول 700 ألف فلسطيني من حملة الجواز الأردني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج زياد العالول، اليوم، بأن السلطات اللبنانية اتخذت قرارًا يقضي بمنع الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأردنية "البطاقة الخضراء" من دخول أراضيها.

وذكر العالول، في تصريح لوكالة "صفا" الفلسطينية، أن القرار يؤثر على 700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في الأردن ولا يملكون رقمًا وطنيًا، إضافة لتأثيره على سكان الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.

وأوضح أن السلطات اللبنانية أرجعت، خلال الأيام الماضية، كل فلسطيني يصل مطار بيروت ويحمل جواز سفر أردني وعليه ختم البطاقة الخضراء الخاصة بدخول الأراضي المحتلة والمعروف بـ "ختم الجسور".

ولفت العالول إلى أن القرار يشمل من يملك فيزا دخول أو إقامة في لبنان بمن فيهم الطلاب الملتحقين بالدراسة هناك، فيما لا يُعرف حتى اللحظة عدد المتضررين منذ بدء القرار.

واستنكر المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني القرار واعتبره استكمالًا للدور الذي يقوم به وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.