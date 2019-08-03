شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: 147 منظمة مجتمع مدنى تستنكر الصمت الدولى على جرائم الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني بيانا مشتركا استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي المتمردة بحق المدنيين اليمنيين.

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وأدانت المنظمات اليمنية - في بيان نقلته قناة العربية الاخبارية اليوم السبت - ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين والتي تؤكد "تعمدها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين".

وسرد البيان، عددا من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، بينها مجزرتان دمويتان في مدينة تعز مطلع هذا الأسبوع، والتي أصيب جراءها 7 أطفال وشخص مدني آخر، كما قتل الطفلان زكريا خالد صالح حاتم، وشقيقته خلود خالد صالح حاتم عام ونصف والأخرى عشرة أعوام، كما أصيب 5 أطفال من أسرة واحدة بينهم اثنان بإصابات بالغة، السبت 27 يوليو الماضي 2019، جراء إطلاقها قذيفة استهدفت حي الحميراء السكني بمديرية صالة..كما أطلقت ميليشيات الحوثي قذيفة مدفعية مساء الأحد 28 يوليو 2019 استهدفت حي الروضة شمال مدينة