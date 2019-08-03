اخبار الخليج

سلطات مطار الخرطوم تُحبط محاولة تهريب عملات أجنبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار الخرطوم تُحبط محاولة تهريب عملات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب 100 ألف دولار و 830 ألف ريال سعودي عبر عمليتين مختلفتين.

 

Advertisements

وأحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم في العملية الأولى محاولة تهريب عملات بحوزة فتاة تقدر بـ 90 ألف دولار، و710 آلاف ريال سعودي، كما ضبطت السلطات متهما حاول تهريب 10 آلاف دولار و 120 ألف ريال.

 

وأكد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن إدارة الجمارك أحبطت في الفترة الماضية عدة محاولات للتهريب، في إطار دورها في حماية الاقتصاد، مشيدا بيقظة الضباط والجنود العاملين في إدارة الجمارك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات مطار الخرطوم تُحبط محاولة تهريب عملات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا