شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجمات الإرهابية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن والهجومين اللذين استهدفا معسكرًا للقوات الحكومية خلال عرض عسكري في عدن ما أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وجرح العشرات.
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدين الهجمات الإرهابية فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.