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الأردن يدين الهجمات الإرهابية فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن والهجومين اللذين استهدفا معسكرًا للقوات الحكومية خلال عرض عسكري في عدن ما أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وجرح العشرات.

 

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.

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