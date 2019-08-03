"شاومي" تكشف المواصفات الكاملة لهاتفي Mi 9T وRedmi 7A

أعلنت شركة شاومي عن وصول هاتف Mi 9T، أحدث هواتف عائلة Mi 9 الرائدة الشهيرة، إلى القاهرة اليوم.

وسيتوافر هاتف Mi 9T في الأسواق بدءًا من امس 1 أغسطس بسعر يبدأ من 5،666 جنيه مصري. مدعومًا بمعالج Qualcomm® SnapdragonTM 730 وشاشة عرض كاملة قياس 6.39 بوصة، ويحتوي على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل.

معالج Qualcomm Snapdragon 730 مع أداء أفضل

يتميز Mi 9T بمعالج Qualcomm Snapdragon 730، الأفضل في فئته والذي يُحسن من أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 35%، ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 10%، بالإضافة إلى مُضاعفة أداء تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مقارنةً بمسابقة Snapdragon710. كل ذلك مكّن المعالج ثماني النواة Kryo 470، المُصنع بتقنية 8 نانومتر من تحقيق أقصى كفاءة في استهلاك الطاقة، وتقديم أداء قوي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل محرك الجيل الرابع الذكي الداعم لتقنية الذكاء الاصطناعي.

يدعم الهاتف تقنية Game Turbo 2.0 الجديدة التي توفر تجربة لعب مثالية بعد تحسين استجابة اللمس والعرض وجودة الصوت والشبكات والمكالمات أثناء اللعب. تم رفع معدل استجابة اللمس إلى 180 هرتز، بينما انخفض وقت الاستجابة عند اللمس إلى 70 ملي ثانية. وهكذا فإن هاتف عائلة Mi 9 الجديد يقدم أقوى تجربة لعب للرياضات الإلكترونية.

شاشة عرض AMOLED كاملة وظهر ناري من الزجاج

يأتي هاتف Mi 9T بشاشة عرض AMOLED قياس 6.39 بوصة بدون نوتش. وتدعم الشاشة وضع القراءة وضوء الشمس 2.0، وتحسين التدرج الرمادي للألوان منُخفضة السطوع، وتقنية حماية العين256-scale، لتجربة مشاهدة مذهلة وآمنة. ويحمل الهاتف أيضًا اعتماد حماية العين من الأشعة الزرقاء من معهد VDE الألماني للاختبارات والاعتمادات. يقدم هاتف Mi 9T شاشة عرض كاملة بحق حيث يحتوي كاميرا امامية منبثقة وأنيقة.

يعتمد هاتف Mi 9T على تقنية التصوير المجسّم النانوي لإبراز التصميم الفريد المُستوحىً من اللهب على غطاءه الزُجاجي المُنحني بجوانبه الأربعة. ويمنح هذا المزيج بين التصميم ثلاثي الأبعاد والإطار النحيف جدًا، ملمسًا مريحًا للمستخدم عند حمل الهاتف بيديه. يأتي الجهاز مجهزًا بتقنية البصمة المدمجة في الشاشة من الجيل السابع. وقد أدى التطوير المزدوج للجهاز والبرمجيات على حد سواء إلى تحسين أداء البصمة وسرعة تحديدها على نحو ملحوظ.

كاميرا خلفية ثلاثية 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل

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يتميز Mi 9T بكاميرا ثلاثية بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يأتي الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع مُستشعر سوني من الفئة الرائدة IMX 582الذي يبلُغ حجمه نصف بوصة لصور فائقة الدقة. وللصور الليلية، يدعم مُستشعر الهاتف تقنية دمج البكسلات الأربعة لتُشكل بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر، لالتقاط المزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة الضعيفة.

بالإضافة إلى كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل، يأتي هاتف Mi 9T بكاميرا ذات عدسة شديدة الاتساع (ultra wide-angle) بدقة 13 ميجابكسل ومجال رؤية يبلُغ 124.8، وكاميرا أخرى بعدسة (telephoto) بدقة 8 ميجابكسل. وتشتمل الخيارات المُتاحة من خلال هذه العدسات الثلاثة على أغلب إعدادات التصوير، لتقدم تجربة تصوير مُشابهة للتصوير باستخدام الكاميرات العاكسة مُفردة العدسة SLR.

يحتوي هاتف Mi 9T على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابكسل بغطاء من زجاج الياقوت. وعند ارتفاع هذه الكاميرا الأمامية إلى الأعلى، تعرض مؤثرات الإضاءة المصحوبة بإحدى ست مؤثرات صوتية. وتعمل الحلقة الضوئية في الأعلى كإشعار ضوئي للرسائل الواردة وحالة شحن الهاتف. وتُتيح لك خاصية البانوراما التقاط صور سيلفي جماعية تتضمن عدد كبير من الأشخاص في لقطة واحدة، حيث تعمل هذه الخاصية على تحريك زاوية كاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 20 ميجابكسل.

بطارية كبيرة سعة 4000 ملي أمبير وتقنية NFC

يتميز هاتف Mi 9Tببطارية كبيرة سعة 4000 ملي أمبير ويدعم وضع توفير الطاقة الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وكذلك تفعيل وضع السكون ليلًا، ما يمنح الهاتف القدرة على الاستمرار لمدة يوم كامل من الاستخدام المُكثف. مع قدرة شحن تصل إلى 18 وات.

يدعم هاتف Mi 9T تقنية NFC التي تزيد من سرعة تنفيذ معاملات الدفع بنسبة تصل إلى 30%. كما يوفر جودة صوت رائعة حيث يحتوي على مكبرات صوت 1217SLS وتقنية Smart PA، بالإضافة لغرفة صوتية كبيرة بحجم 0.9 سنتيمتر لتشغيل صوتي قوي. ويشتمل الجهاز على مقبس لسماعات الأذن بحجم 3.5 ملم. وهو أيضًا حاصل على شهادة الصوت عالي الدقة.

السعر والتوفر

سيتوفر هاتف Mi 9T في مصر حصريًا ولمدة شهر عبر SOUQ.com بسعر 5،666 جنيه مصري لنسخة 6GB+64GB بدءًا من يوم 1 أغسطس بثلاثة ألوان هي الأسود الكربوني والأزرق الجليدي والأحمر الناري. وسيُطرح وبسعر 5.999 جنيه مصري لنسخة 6GB+128GB بمتاجر شاومي وبعض منافذ البيع بالتجزئة.