شكرا لقرائتكم مصر تحدد قواعد لملء سد النهضة الاثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 10 ساعات في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 20:56

عقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي جلسة مباحثات ومشاورات مع وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، في مقر وزارة المياة الأثيوبية حيث تم خلالها تسليم وجهة النظر والرؤية المصرية في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في البلدين إضافة إلى دولة السودان.



وعلى صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة تم عرض الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، وأوضح بيان عن وزارة الري المصرية أنه تمت دعوة الجانب الإثيوبي للاطلاع على تلك الخبرات والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة، تساهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بينهما.

يُذكر أن عبد العاطي كان قد زار اليوم أديس أبابا مع الوفد المرافق له من وزارتي الخارجية والري بعد زيارة للخرطوم بحث خلالها استكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا بعدما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأثيوبي جيدو اندارجاشيو في 25 تموز (يوليو ) الماضي، حيث سلم جاشيو للرئيس المصري رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا أبي احمد تلقي فيها تأكيدات بالاهتمام والعزم علي استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان، وذلك تنفيذًا لما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة من أجل التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد وعلي نحو يراعي بشكل متساوي مصالح الدول الثلاث. وتسعى مصر للتوصل إلى إجراءات عملية في شأن سد النهضة لبلورة اتفاق بشأن السد في إطار إعلان المباديء، علي أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الاثيوبي، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين.