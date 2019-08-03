شكرا لقرائتكم الراعي يحذر: الهوية اللبنانية مُهددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 19:08

رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي، الصوت عالياً اليوم (الجمعة) محذراً من أن "الهوية اللبنانية مهددة اليوم بسبب الواقع السياسي الجديد المتأزم الذي ينتهك الدستور والميثاق، ويدخل أعرافا وممارسات تبدل شيئا فشيئا وجه لبنان السياسي والاجتماعي. وهي مهددة بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تقحم اللبنانيين ولاسيما المسيحيين منهم على الهجرة، وبخاصة خيرة شبابنا المتخرجين من الجامعات، فيما يتثبت فيه مليونا نازح ولاجئ من سوريين وفلسطينيين، بسياسة دولية هدامة".



وقال الراعي خلال افتتاح منتدى بكركي الاجتماعي والاقتصادي، في حضور نائب رئيس "المؤسسة البطريركية العالمية المارونية للإنماء الشامل رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك أوف بيروت: "أيها الآتون من لبنان وبلدان الانتشار، ملبين الدعوة بفرحٍ للمشاركة في هذا المنتدى، متفاعلين مع موضوعه العام: "معا نشدد جذور شبيبتنا". لاسيما وأنتم تلحظون بكل أسف أن الجماعة السياسية المسؤولة في دولتنا لا تعير شبابنا أي انتباه، وكأنها غير معنية بمستقبلهم، بل تقفل أبواب آفاق انتظاراتهم وتطلعاتهم، وتفتح لهم واسعا باب الهجرة، إذ 40 في المئة منهم عاطلون من العمل. ونتساءل هل يدرك المسؤولون السياسيون أن أمة من دون شباب مثقف ومبدع لا مستقبل واعدا لها؟".

وتابع: "أنتم هنا اليوم وغدا لكي نفكر ونعمل ونخطط معا من أجل تثبيت أجيالنا الطالعة في وطننا الأم الذي نحن على مشارف بداية المئوية الأولى لإعلانه دولة مستقلة ذات سيادة محددة الحدود: دولة التعددية الثقافية والدينية والسياسية ضمن وحدة وطنية، دولة ديموقراطية تعترف بجميع الحريات المدنية العامة وتقر بشرعة حقوق الإنسان، دولة العيش المشترك يشارك فيها المسيحيون والمسلمون في الحكم والإدارة بالمناصفة والتوازن، عملا بنص وروح الدستور والميثاق الوطني لعام 1943، المثبت بوثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف سنة 1989. كل هذه الأمور تميز لبنان عن كل بلدان الشرق الأوسط، وتجعله نموذجا وصاحب رسالة".

رئيس المصارف: للتوقف عن الاحتجاجات والمواقف السلبية

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من جهته قال صفير: "للسنة الثانية على التوالي، تستضيف بكركي مجموعات كبيرة من اللبنانيين مقيمين ومن بلدان الانتشار، لبوا دعوة المؤسسة للحضور للبنان، والمشاركة مع اخوانهم اللبنانيين، في إطار المنتدى الاقتصادي - الاجتماعي العالمي الثاني تحت عنوان: "معا نجذر حضور شبابنا". وهذا المنتدى هو من ضمن مسعى جبار لـ"WPF"، لخلق هيئة تنفيذية تشاركية بين القوى المسيحية عموماً والمارونية خصوصاً، والتزاما برسالتنا، بدعم كنيستنا، الممثلة ببكركي، وسيدها".

أضاف: "مؤتمرنا هذه السنة يأتي في إطار برنامج طموح، قررته المؤسسة واندفعت فيه، العام الماضي ليكون عامل تواصل بين لبنان وابنائه المنتشرين بكل العالم. الوطن له كثير علينا كلنا، مقيمين ومنتشرين، فمن ارضه انطلقنا. المؤسسة البطريركية المارونية العالمية اخذت على عاتقها مهمة جبارة غايتها توفير فرص عمل لشبابنا، ليكون قادرا على ان يستمر بأرضه ويؤسس لحياة جديدة بلبنان".

ولفت الى أن "المسؤولية تتطلب تضافر جهودنا كلنا، مقيمين ومنتشرين، خصوصا ان العام 2020 يصادف ذكرى مئوية "لبنان الكبير"، والكل يعرف دور البطريركية المارونية من خلال البطريرك العظيم الياس الحويك في انشاء دولة لبنان الكبير. لبنان هو الامانة التي تسلمناها من اهلنا. ويجب ان نحافظ عليها لنسلمها لاولادنا. وكما أن البطريرك الراعي مؤتمن على وطنه ورعيته واسلافه العظام، نحن الى جانب بكركي لنحافظ على هذا البلد الذي تحمل الكثير من الضغوط ولكنه لا يزال ثابتا لأن هناك ناس يعملون ويتعبون ويضحون".

وزاد: "لا اخفي عنكم ان اليوم لبنان امام تحد جديد سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، لكن الاهم ان بوحدتنا نستطيع ان نحول هذه التحديات لفرصة جديدة من النهوض والازدهار، فركائز الاقتصاد موجودة والطاقات البشرية تجعل من لبنان مكاناً فريداً في العالم وكل مرة تمتع لبنان بالحد الادنى من الاستقرار الامني والسياسي استطاع الاقتصاد ان يحقق نموا وبسرعة كبيرة".

وتابع: "لمطلوب اليوم، ان نتوقف عن الاحتجاجات غير المجدية والمواقف السلبية والانطلاق بمسيرة تحول ايجابي وبناء من خلال تشجيع مبادرات لخلق فرص عمل جديدة لشبيبتنا، تجدد الامل بنفوسهم وتشجعهم للبقاء بلبنان". وقال: "في هذين اليومين المقبلين ستتعرفون اكثر على كل الطاقات البشرية اللبنانية انا اكيد أننا نستطيع معها ان نحدث فرقاً".