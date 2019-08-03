شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين الفلسطينيين" تدين استهداف الاحتلال للصحفيين فى القدس وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاستهداف المباشر والمتعمد الذي تعرض له مصور وكالة "AP" المصور اياد حمد في العاصمة القدس، والزميلين اسامة الكحلوت وحاتم عمر، في مخيمات مسيرات العودة بالمحافظات الجنوبية من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطيين، في بيان لها امس الجمعة، "إن اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي اياد حمد مصور وكالة "الاسيوشويتد برس Ap" ما أدى الى إصابته بكسور في رجله هو اعتداء مباشر ومقصود حسب شهود عيان".