من مهرجان "إبداع".. محافظة الفيوم المصرية تُطلق مبادرة "أرض السلام"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم المصرية، مهرجان ابداع مراكز الشباب لعام 2019، تحت عنوان "Land Of Peace _ أرض السلام".

_ فكرة المبادرة

تتبنى المبادرة الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 خاصة محور الثقافة الذي يهدف إلى إيجاد منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والإختلاف وتمكين المواطن من إدراك تاريخه وتراثه وإنجازاته وحضارته العريقة .

نعيش اليوم في عالم يتسم بالانقسامات على نحو متزايد وبدون الوحدة والسلام والاستقرار لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة حيث يترتب على انعدام السلام والوحدة ظهور وتزايد الجرائم والعنف ولذلك كان يجب علينا أن نغرس في نفوس أبنائنا قيم المواطنة والانتماء والوحدة الوطنية والتضحية من أجل الوطن وخدمته وخدمة أفراده دون تمييز .

لا يختلف اثنان أن الوطن هو أغلى ما نملك، وأننا مهما بذلنا لأجله، فلن نوفيه حقه، فقد عشنا تحت ظله، وأكلنا من خيراته، وترعرعنا فوق أرضه وبين جنباته، وتوفر لنا بهذا الوطن الأمن والأمان ولذلك وجب علينا كشباب يعشق تراب وطنه ان يغرس هذا الحب في قلوب أطفال مصر فهم قادة المستقبل .

_ الأهداف

• تأصيل حب الوطن والانتماء له، في نفوس أطفالنا في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، وإعداد النفس للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته.

• تعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفاهيم الوطنية لهم، وبث الوعي بتاريخ وطنهم وإنجازاته، وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن.

• تقدير واحترام ممتلكات الوطن والحفاظ عليها والمساهمة في تطويرها.

• تهذيب سلوكهم وأخلاقهم، وتربيتهم على حب الآخرين.

• تعويدهم على حب العمل المشترك، وحب الإنفاق على المحتاجين، وحب التفاهم والتعاون والتكافل والألفة.

• حماية كل حريات المواطنين، والدفاع عن هذه الحريات .

• نبذ العنف و عدم التعصب .

_ اليات العمل

المحور الأول

• تعريف الوطن

• أهمية الوطن

• المواطنة والانتماء

• الحقوق والواجبات

• مصر في الأديان السماوية

• مصر على مر التاريخ

• ثروات مصر

• حقق هدفك وانفع بلدك

المحور الثاني

• سمات الشخصية المصرية

• كلنا واحد

• وحدة المصريين عبر التاريخ

• اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

• ساعد غيرك

• اجعل من يراك يدعو لمن رباك

المحور الثالث

تنفيذ مشاريع عملية لخدمة المجتمع حيث يتم تحديد المشاكل المجتمعية ووضع خطة للمساهمة في حلها (نظافة, حفظ الموارد واعادة التدوير,تشجير........)بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة وهذه المشاريع الصغيرة تساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم التعاون والعطاء والمسؤلية المجتمعية وحب التطوع

_ الفئة المستهدفة

• الطلائع ( 18 : 9 عام )

_ النطاق الجغرافي

• محافظة الفيوم

_ الاطار الزمني لتنفيذ المبادرة

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• عام قابل للتجديد

يستغرق تنفيذ المبادرة بمركز الشباب/الجمعية الأهلية..... شهر بواقع يومين اسبوعياً,مدة ورشة العمل 4 ساعات

_ أوجه دعم المبادرة

• تمويل ذاتي

_ النتائج المتوقعة

• تأصيل حب الوطن والانتماء له في نفوس أطفالنا في وقت مبكر.

• معرفة تاريخ وطنهم وإنجازاته .

• الفخر والاعتزاز بمصر التي ذكرت في الأديان السماوية.

• ترسيخ قيم المساواة والوحدة وعدم التمييز.

• احترام اراء الاخرين ونبذ التعصب .

• اكتساب مهارات العمل الجماعي ومساعدة الاخرين.

• وجود جيل قادر على المساهمة في حل مشكلات مجتمعه قدر المستطاع.

_ عوامل النجاح الأساسية

• وجود فريق عمل متنوع الخبرات ومؤمن بأهمية العمل التطوعي.

• وجود دليل تدريبي .

• استخدام أنشطة وألعاب تعليمية لتبسيط المعلومات للاطفال.

• تحفيز الاطفال عن طريق شهادات التقدير والهدايا الرمزية.

_ الشراكات والتشبيك

• مديرية الشباب والرياضة

• مركز النيل الإعلامي بالفيوم

• مركز شباب محافظة الفيوم

• مركز شباب العزب

• مركز شباب سنهور

• مركز شباب أبوجندير

• مركز شباب اطسا

• مركز شباب بحر ابو المير

• جمعية تنمية المجتمع بمنيا الحيط

• جمعية تنمية المجتمع ب بحر ابو المير

• جمعية تنمية المجتمع بإطسا

• جمعية الفيوم للتنمية والثقافة

• جمعية تنمية المجتمع بالعزب

• المؤسسة الوطنية المصرية

_ إنجازات المبادرة

عقد شراكات مع 6 مراكز شباب, 6 جمعيات أهلية إضافة إلي مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ومركز النيل الاعلامي بالفيوم.

تنفيذ برنامج المبادرة ب مركز شباب محافظة الفيوم ,مركز شباب أبو جندير,مركز شباب سنهور,مركز شباب العزب على مدار 4أشهر.

تنفيذ 32 ورشة عمل ,بواقع 128 ساعة تدريبية.

انضمام أكثر من 25 متطوع للمبادرة.