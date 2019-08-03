علماء الفلك يكتشفون كوكبا على شكل "بيضة"

أعلن علماء الفلك أن كوكب "الجهنمي" WASP-121b، الذى اكتشف قبل أربع سنوات فى كوكبة الكوثل، شكله ليس كرويا، بل يشبه بيضة كبيرة مطولة.

ووفقا لما ذكره موقع "Rt"، يقول عالم الفلك ديفيد سينج من جامعة جون هوبكنز فى بالتيمور بالولايات المتحدة: "بدأنا نراقب هذا الكوكب بسبب طبيعته "المتطرفة"، لقد حاولنا اكتشاف آثار المغنيسيوم والحديد وغيرها من المعادن فى غلافه، واستغربنا جدا عندما اكتشفناها على مسافة بعيدة من الكوكب. اتضح أن النجمة تمزق غلافها الجوي".

اكتشف علماء الفلك خلال السنوات العشر الأخيرة آلاف الكواكب خارج المنظومة الشمسية، بعضها شبيه بالأرض من حيث المقاس، والأخرى صغيرة أو كبيرة مماثلة لكوكب المشترى. حاليا يدرس علماء الكواكب تركيب الغلاف الجوى لهذه الكواكب لمعرفة فيما إذا كانت صالحة للحياة أم لا.

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أما الكوكب WASP-121b فصلاحيته للحياة ضئيلة جدا. واكتشف هذا الكوكب عام 2015 على مقربة من نجمة شبيهة بالشمس تقع فى كوكبة الكوثل على بعد 850 سنة ضوئية عن الأرض.

اكتشف علماء الفلك من متابعتهم لهذا الكوكب بواسطة تلسكوب "هابل"، أن الطبقة العليا لغلافه الجوى ساخنة إلى درجة 2700 درجة مئوية بفضل وجود بخار الماء ومواد خاصة تمتص بنشاط الأشعة فوق البنفسجية والحرارة الناتجة عنها. أى أن الحديد على هذا الكوكب سينصهر ويغلي، لذلك أطلق عليه أسم "الجهنمي".

ومع ذلك اكتشف الباحثون عنصرى الحديد والمغنيسيوم فى الطبقات السفلى لغلافه الجوى وفى طبقات بعيدة عن نواته جدا، كما أن شكله ليس كروى الشكل، بل يشبه بيضة مطولة أو كرة لعبة الرغبي.