السعودية.. بدء خروج الشاحنات التركية من ميناء "ضباء"

إسطنبول/ الخليج 365

بدأت الشاحنات التركية بالخروج من ميناء "ضباء" السعودي، بعد انتظار دام 12 يوماً، دون توضيحات من السلطات السعودية.

وأبلغ سائقون أتراك، الخليج 365، أنهم بدأوا مساء الجمعة بالخروج من ميناء ضباء المطل على البحر الأحمر، بعد انتظار منذ 21 يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح السائقون أن موظفي الجمارك في الميناء السعودي استلموا الوثائق منهم في ساعات المساء.

وقالوا إن 60 شاحنة غادرت الميناء من أصل 85 وإن العدد المتبقي سيخرج السبت.

وأكد السائقون أنهم عاشوا ظروفا صعبة خلال الأيام التي انتظروا فيها بالميناء؛ جراء درجة الحرارة العالية التي تسببت بتدهور صحة أحد زملائهم.

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وكان سائق الشاحنة التركي، عارف فورال، قال في حديثه للأناضول، إنهم انطلقوا من ميناء الاسكندرون التركي ووصلوا ميناء ضباء في 21 يوليو.

وأضاف أنهم أكملوا الإجراءات الرسمية في الميناء، وبعدها طُلب منهم الانتقال إلى ساحة الانتظار، ولم يُسمح لهم بدخول البلاد لأيام.

وأوضح "فورال" أن موظفي الجمارك السعوديين في الميناء لم يقدموا لهم أي معلومات حول سبب انتظارهم، ولا عن مدة الانتظار.

وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أجرت اتصالات هاتفية مع الجانب السعودي، من أجل مرور سائقي الشاحنات من الجمارك السعودية دون مشاكل في ميناء ضباء.

والأربعاء، ذكرت مصادر دبلوماسية، أن السفير التركي لدى الرياض، والقنصل العام في جدة، يتابعان عن كثب وضع سائقي الشاحنات، ويجريان اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتسهيل مرور الشاحنات من الجمارك في أقرب وقت ممكن.

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